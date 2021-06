Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Lo sceneggiatore e creatore della serie Disney+ di, Michael Waldron, è tornato a parlare con Collider dell’impatto della serie sull’Universo Cinematografico Marvel e nello specifico su progetti come

“Oddio, hai ragione” ha ammesso Waldron sull’idea che gli eventi di Loki smuovano le acque del futuro dell’UCM. “Non si affida un film a Sam Raimi a meno che non si tratti di qualcosa di grosso“.

Ha poi aggiunto:

Credo che una delle gioie legate all’essere uno sceneggiatore nel mondo Marvel è combinare pasticci terribili e lasciare il compito di fare ordine a chi viene dopo di te. Occasionalmente, però, ti ritrovi a ricoprire tu quel ruolo. Ad esempio scrivi Loki e poi finisci a scrivere Doctor Strange 2, perciò sei costretto a sistemare i pasticci fatti, una cosa che può rivelarsi divertente.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

