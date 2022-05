Il breve ma entusiasmante ritorno di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier inè stato svelato dai Marvel Studios sin dal trailer : una piccola parte legata agli Illuminati, che però ha riacceso l’entusiasmo nei fan per un personaggio iconico che non vedevano interpretato dall’attore dal 2017, in

Stewart ha vestito i panni di Xavier 7 volte in 17 anni, ma questa è la prima volta che lo fa in un film dei Marvel Studios, e a giudicare da quanto dichiarato a Variety, è pronto per tornare in futuro.

L’attore innanzitutto ha spiegato come è stato girato il suo cameo:

È stato un giorno e mezzo di lavoro. Un contesto molto diverso da quello a cui ero abituato con i film degli X-Men. Mi è stato utile per tornare a pensare a quel personaggio con mente fresca, come ho fatto recentemente anche in Star Trek: Picard. E proprio come con Picard, all’inizio ero un po’ insicuro, non sapevo se fosse una decisione saggia. Peraltro, Logan era stato un film molto potente, lo avevamo visto morire tra le braccia di Hugh Jackman. Ma lunedì ho visto Doctor Strange 2 e sono felice e fiero di avervi partecipato.

Lo Xavier dell’universo in cui si ritrova Strange nel film è seduto su quella che sembra essere la poltrona levitante che utilizzava nella serie animata Insuperabili X-Men. Stewart ha parlato di quest’iconica versione:

Era molto diversa dalla Porsche che mi facevano guidare nei film! Era una sedia a rotelle molto veloce e manipolatrice… E la prima volta che ho visto il mostro che avrei dovuto guidare in questo film sono rimasto costernato. Ma alla fine è andata bene, funzionava benissimo. Dovevo fermarla appena prima di volare giù da una rampa di scale. Era la mia unica preoccupazione, e cioè perdere in qualche modo controllo e finire giù per le scale in questa sedia. Ma era un mondo molto, molto diverso da quello degli X-Men, con tutta una serie di citazioni. Ero davvero contento.

Infine, su un possibile ritorno nei panni di Xavier:

Charles Xavier? Sì. Potrebbe esserci la possibilità che io torni. Sapete, l’intera saga a fumetti degli X-Men è gigantesca, vasta, potrebbe esserci un’opportunità per tornare di nuovo. Vedremo.

Trovate tutte le informazioni su Doctor Strange nel multiverso della follia nella nostra scheda.