Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo aver commentato, in maniera non spoilerosa , il proprio cameo in, Charlize Theron ha ora pubblicato sui social la prima immagine ufficiale di Clea, il personaggio che ha fatto il suo debutto nella prima delle due scene nei titoli di coda della pellicola di Sam Raimi. Clea è arrivata per restare: il suo è un vero e proprio debutto nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nelle due foto vediamo il makeup e il costume del personaggio. Durante un’intervista sul podcast Hero Nation di Deadline qualche giorno fa, lo sceneggiatore Michael Waldron ha svelato qualche dettaglio in più:

Prima di tutto – Charlize Theron, cavolo! Abbiamo sempre voluto inserire Clea, che nei fumetti è, diciamo, il grande amore di Doctor Strange ma è anche, in molti modi, un suo formidabile pari essendo uno stregone a sua volta. La sua storia è affascinante, è nipote di Dormammu, quella testa gigante galleggiante del primo film. Nei fumetti Doctor Strange e Clea vivono delle straordinarie avventure, e abbiamo sempre voluto inserirla. Tuttavia prima dovevamo chiudere i conti, per certi versi, con la sua storia d’amore con Christine Palmer (Rachel McAdams), e quindi Strange ascolta quel saggio consiglio di Christine: affrontare le sue paure ed essere aperto all’idea di amare qualcuno. E così arriva Clea, immagino che… vedremo cosa accadrà tra loro due!

Non sappiamo ancora quando rivedremo Clea, ma la scena nei titoli di coda suggerisce che la ritroveremo al fianco di Doctor Strange in un potenziale Doctor Strange 3.

