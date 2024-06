Di tanto in tanto, Neil Marshall torna a parlare di Dog Soldiers, il suo film cult datato 2002, e di come non abbia mai del tutto messo da parte l’idea di realizzare il sequel della pellicola.

Nel 2022, quando l’avevamo incontrato a Trieste, ne aveva discusso anche con noi: trovate tutto in questa pagina.

Di recente, Neil Marshall ha nuovamente toccato la questione Dog Soldiers 2 con Inverse in un’intervista dove spiega:

Ho la sensazione che potrebbe essere morto, perché dall’altra parte tutto è diventato molto silenzioso. Tuttavia, non mi arrendo; c’è ancora una possibilità. Abbiamo cercato di farlo decollare negli ultimi sei anni. Ho delineato una storia, ma non ho ancora scritto la sceneggiatura perché voglio sapere prima se lo realizzeremo o meno. È una buona idea, e so che Kevin McKidd (Cooper) è a bordo, ma tutto è diventato molto silenzioso e non sappiamo perché. Vedremo. Non posso vivere la mia vita aspettando di vedere se si farà. Se si farà, bene. Sarà sempre un’arma a doppio taglio, però. I fan lo vogliono, e mi piacerebbe far loro questo regalo, ma se faccio un casino, non mi ringrazieranno di certo. La cosa più importante è assicurarsi che sia all’altezza del primo. Questa è la parte più difficile. Il nuovo concetto alla base della storia è fresco e prende atto del fatto che sono passati 20 anni. La storia è ambientata in un ambiente ben delineato ma più grande rispetto al primo film.