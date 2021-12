I prossimi piani cinematografici o televisivi per Punisher non sono ancora chiari dopo la serie Marvel/Netflix, ma intanto c’è un attore che secondo Dolph Lundgren sarebbe perfetto per la parte.

“Saresti un perfetto Punisher, me ne sono appena reso conto” ha detto Lundgren al suo collega durante un’intervista con Comicbook per la promozione di Castle Falls.

“Sai che c’è, Dolph? Sono d’accordo” ha ribattuto Adkins ridendo.

L’anno scorso in un’intervista con Comic Book, Thomas Jane era tornato a parlare di The Punisher, dicendosi disposto a esplorare ulteriormente la storia di Frank Castle sul grande schermo.

Ecco le parole dell’attore:

Sarebbe bello se i fan volessero il mio ritorno e se riuscissimo a trovare una sceneggiatura. Vedi, credo che il Punitore, ed è il motivo per cui feci il cortometraggio [Dirty Laundry], non sia stato esplorato a dovere in un film tanto quanto merita il personaggio, Frank Castle. Adoro il lavoro svolto da Bernthal su Netflix. Credo sia un interprete fantastico, infatti adorerei dirigere un Punisher con Bernthal, perché è un attore magnifico.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un altro film su The Punisher sul grande schermo e assistere magari al ritorno di Jon Bernthal? Ditecelo qui di seguito nei commenti.