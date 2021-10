Secondo quanto rimportato da Deadline dirigerà e reciterà in, progetto action targato Millennium Media.

L’attore ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael Worth (Killing Cupid). Nel film quando una sparatoria a un cartello della droga provoca la morte di diversi agenti della DEA, un anziano agente di polizia deve recuperare un testimone oculare e scortarla oltre il confine. Ma quando i due scoprono che l’attacco è stato eseguito dalle forze americane dovranno decidersi di chi fidarsi.

Jeffrey Greenstein e Jonathan Yunger della Millennium Media produrranno il lungometraggio. Avi Lerner, Boaz Davidson e Trevor Short sono invece i produttori esecutivi. Le riprese inizieranno nel mese di febbraio.

Prossimamente vedremo l’attore in Aquaman: The Lost Kingdom, cinecomic DC di James Wan con Jason Momoa e nel quarto capitolo di I Mercenari. Di recente lo abbiamo visto in titoli come Seal Team, Hard Night Falling, Acceleration, The Tracker, Aquaman, Creed II, Black Water, L’infiltrato e in Dead Trigger. Ma anche in serie tv come C’è sempre il sole a Philadelphia e nei film TV Sharknado 5: Global Swarming e Tour de Pharmacy.

