Donnie Yen racconta Sakra: “Il wuxia è la Marvel cinese”

Attore notissimo sia in patria (Hero, Ip Man) che a Hollywood (Rogue One, Mulan), Donnie Yen è al momento al lavoro su Śakra, kolossal cinese adattamento di Demi-Gods and Semi-Devils, un romanzo wuxia classico del 1963 scritto da Louis Cha, considerato una delle opere più influenti della narrativa di arti marziali. Yen sarà produttore, regista e interprete del protagonista, il maestro Qiao Feng. Per l’occasione, la star ha concesso una lunga intervista a The Hollywood Reporter, in cui ha raccontato le sfide della realizzazione del film e come questo si sposi perfettamente con il suo obiettivo professionale.

Tornare alle origini del wuxia

Yen spiega perché ha scelto di partire da un opera di Cha e perché non è semplice adattarla in un lungometraggio:

Se volevo fare un film wuxia (film di arti marziali tradizionali cinese), doveva essere Louis Cha, perché è lo scrittore e lo studioso wuxia più influente dei tempi moderni. […]. È estremamente difficile adattare i romanzi di Louis Cha per un lungometraggio, perché tutti i suoi romanzi sono molto lunghi, con decine di personaggi, storie e dettagli mitici. Tutti questi elementi fanno parte di ciò che ha reso i suoi romanzi dei classici. Negli ultimi decenni, i pochi esempi relativamente riusciti di adattamenti delle sue opere sono stati tutti serie televisive, perché si hanno a disposizione molti episodi e molte ore per sviluppare i personaggi e le storie. Farlo in un film è davvero difficile, perché se si tratta di uno dei suoi classici, su quale piccola parte della storia ci si concentra? E come si fa a renderlo un adattamento autentico e allo stesso tempo a permettere ai neofiti di entrare nel suo mondo e fargli avere un’idea di cosa stia succedendo? È davvero difficile. Questo progetto mi è stato presentato dal mio buon amico Wong Jing, che ha messo insieme i finanziamenti. Ma io gli ho detto: “Fammi rileggere i romanzi e pensarci su”. E mentre li leggevo, dopo un po’ ho iniziato a farmi venire delle idee su come avrei voluto presentare la storia, e poi ho passato qualche mese a lavorare con un paio di scrittori più giovani per riformulare l’intera storia in modo che potesse funzionare come film accessibile a tutti.

Yen ha dunque scelto un approccio ben preciso per portare il testo sul grande schermo:

Devo individuare alcune cose che possano sembrare moderne, pur mantenendo la storia e la tradizione del genere. Volevo davvero che ci fossero la storia e la tradizione della letteratura cinese, non solo persone che volano in modo spettacolare senza sostanza, perché è questo il bello dei romanzi di Louis Cha. C’è un’enorme quantità di storia e filosofia reale nelle sue opere. È come lo Shakespeare cinese, con tutta la cultura e la storia reale che vi si intrecciano. Anche questo è stato un aspetto molto impegnativo, perché bisogna assicurarsi di avere tutti questi dettagli d’epoca. Tutti noi abbiamo dovuto fare molte ricerche. Negli ultimi 20 anni, molti personaggi wuxia sullo schermo sono diventati sempre più fantasy e cartooneschi. Io ho voluto allontanarmi da questo, volevo tornare alla storia e alle radici. Dai costumi, alle acconciature, alla scenografia, fino all’azione e alle acrobazie, volevo tornare alle origini con un po’ di realismo. Quando si tratta di azione, volevo che fosse in classico stile Donnie Yen, dove si svolgono vere e proprie arti marziali, dove si può sentire il dolore, la potenza e la sostanza dei combattimenti in quell’universo.

L’impegno di Donnie Yen per l’industria cinese

Donnie Yen è una dei pochi attori della sua generazione ad aver lavorato ad alti livelli sia nell’industria hollywoodiana che in quella cinese. Ora però la sua intenzione è concentrare i suoi sforzi su quest’ultima:

Ovviamente ho imparato alcune cose lavorando a grandi progetti americani, con la Hollywood aziendale e vari talenti. L’industria hollywoodiana è molto professionalizzata, perché lo fa da molto tempo, e il business globale è stato dominato da Hollywood per molto tempo. Quindi, ovviamente, ho imparato molto lavorando a progetti come Rogue One. Ma allo stesso tempo, sento che la Cina sarà la prossima a dominare il mondo. In realtà, l’economia cinese sta già dominando il mondo. E come regista cinese, sono un cinese molto orgoglioso. Ormai lo sanno tutti. E ho tutto il diritto di essere orgoglioso perché la nostra cultura è così ricca. Quindi sento di avere la responsabilità di continuare. Perché sono abbastanza fortunato ad aver trascorso 40 anni in questo settore. Ci vuole molta fortuna e molto sostegno da parte degli investitori che mi danno l’opportunità di creare. Quindi voglio usare la mia esperienza e dedicarmi a continuare a fare film con elementi cinesi, storia cinese e attori cinesi, per fare la mia parte e contribuire a elevare l’intero mondo del cinema cinese.

Se guardo al successo commerciale della Marvel, sento che ci sono tante cose che potrei fare con la mia cultura che sono altrettanto buone, se non migliori. Il wuxia è la Marvel cinese, ma ha una storia e una cultura molto più ricche alle spalle. Voglio dire, risale a migliaia di anni fa. Quindi, in ogni caso, questo è il mio unico obiettivo. Oltre a essere un artista creativo, sento di voler usare la mia influenza per fare film cinesi di qualità. È l’unica cosa che voglio fare prima di andare in pensione.

Cosa ne pensate delle parole di Donnie Yen? Lasciate un commento!

FONTE: THR