Don’t Worry Darling: la regista Olivia Wilde rompe il silenzio sul licenziamento di Shia LaBeouf

In Don’t Worry Darling, thriller psicologico diretto da Olivia Wilde, la prima scelta per il ruolo di Jack, marito di Alice Chambers (Florence Pugh), era Shia LaBeouf. L’attore però è stato licenziato nel settembre 2020, poco prima dell’inizio della produzione, venendo rimpiazzato da Harry Styles. Il motivo sembrava essere il classico “altri impegni”, ma, pochi mesi dopo, Variety aveva riportato che in verità LaBeouf era stato allontanato a causa del suo comportamento.

A ridosso dall’uscita del film, la regista, in un’intervista con Variety, ha rotto finalmente il silenzio sulla questione, confermando che la decisione è stata presa per proteggere i colleghi (in particolare la co-protagonista Florence Pugh) e non mettere in pericolo la serenità dell’ambiente di lavoro. Ecco le sue parole:

Lo dico da ammiratrice del suo lavoro. Il suo metodo non era favorevole all’etica che esigo nelle mie produzioni. Ha un metodo che, per certi versi, sembra richiedere un’energia combattiva, e personalmente non credo che ciò sia favorevole alle migliori performance. Credo che creare un ambiente sicuro e basato sulla fiducia sia il modo migliore per far sì che le persone diano il meglio di sé. In definitiva, la mia responsabilità è quella di proteggere la produzione e il cast. Questo era il mio lavoro.

Dopo l’accaduto sono emerse molte cose che mi hanno turbato, per quanto riguarda il suo comportamento. Mi ritrovo ad augurargli salute e crescita perché credo nella giustizia riparatoria. Ma per il nostro film avevamo bisogno di un’energia incredibilmente solidale. Soprattutto in un film come questo, sapevo che avrei chiesto a Florence di trovarsi in situazioni molto vulnerabili, e la mia priorità era farla sentire al sicuro e supportata.