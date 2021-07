È in arrivo un altro film di “?”. Quest’anno ricorrono i 20 anni dall’uscita di, il film di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia e Don Cheadle , che abbiamo rivisto nel 2004 ine nel 2007 in

Il cast ricevette un duro colpo con la scomparsa di Bernie Mac (nel 2008) e di Carl Reiner (nel 2020), tant’è che le possibilità di un sequel svanirono.

“Ne stavamo parlando e poi Bernie se ne andò, così decidemmo di lasciar stare” ha spiegato Cheadle a EW durante la promozione di No Sudden Move, sempre di Soderbergh. “Ma ho appena fatto un film con Stephen e mi ha detto: “Potrebbe esserci un modo per girare un altro, ci sto pensando”. Non è successo altro, ma non so. Non so chi altro ci sarebbe, immagino tutto il gruppo. Sarebbe interessante da vedere“.

La trilogia, ricordiamo, ha avuto un film al femminile, Ocean’s 8, arrivato al cinema qualche anno fa. Questa la sinossi del primo capitolo: