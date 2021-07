, l’atteso nuovo film di Ridley Scott, verrà presentato in anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Venezia: si tratta della prima sceneggiatura scritta dal duo Matt Damon e Ben Affleck dopo Will Hunting – Genio ribelle, che nel 1997 valse loro l’Oscar.

Ma in un’intervista pubblicata qualche giorno fa da ET Online, Damon ha promesso che non dovrà passare così tanto tempo prima che la coppia torni a lavorare insieme:

Penso che il processo di scrittura di Good Will Hunting fosse davvero inefficiente. Non capivamo il concetto di struttura, e così abbiamo scritto migliaia di pagine… Continuavamo a dirci: “E se succedesse questa cosa?”, e scrivevamo altre scene. Quindi ci trovavamo davanti a un sacco di scene diverse, e alla fine abbiamo cercato di unirle insieme in qualcosa che sembrasse un film.

Questa volta si tratta di una storia incentrata sui punti di vista. Ci sono due cavalieri e poi Lady Marguerite. Ben e io abbiamo scritto il punto di vista maschile, Nicole Holofcener il punto di vista femminile. È l’architettura dell’intero film. E penso che abbiamo scoperto che, avendo fatto film per trent’anni, abbiamo imparato qualcosa sulla struttura in tutto questo tempo. Infatti il processo è stato molto più rapido. Penso che scriveremo molti più film in futuro, perché non si è trattato di qualcosa che ci ha fatto perdere così tanto tempo come pensavamo. In realtà è stato davvero divertente.

All’epoca non avevamo delle scadenze, non interessava a nessuno ciò che stavamo facendo, nessuno aspettava quella sceneggiatura… eravamo disoccupati e quindi non avevamo letteralmente nient’altro da fare. Ora invece possiamo ricavare quel tempo, è qualcosa di molto più strutturato. Nel senso: ci diciamo, scriviamo dalle 10 alle 2, perché possiamo lasciare i bambini a scuola e poi li andiamo a prendere. In realtà ora abbiamo delle vite, il che è bello, finalmente!