I fan dovranno pazientare un po’ di più del previsto per vederevisto che non arriverà più il 22 dicembre 2021, ma ilcome annunciato dalla Focus Features.

La pellicola dovrà ora “competere” con Unbreakable Boy, un dramma con Zachary Levi, Meghann Fahy e Patricia Heaton e, la settimana successiva, con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Se fosse uscito a dicembre, il film avrebbe dovuto fare i conti con Matrix 4, Sing 2 e The King’s Man – Le origini.

In questo nuovo appuntamento filmico con la saga ideata da Julian Fellowes, Nathalie Baye interpreterà una vecchia amica del personaggio di Maggie Smith, Lady Violet Crawley, che si reca in Inghilterra per farle visita. Naturalmente, in Downton Abbey 2 la contessa sarà circondata dagli abituali parenti, Lord Grantham e sua moglie Cora (Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern), Lady Mary (Michelle Dockery) e suo marito Henry (Matthew Goode) e Lady Edith (Laura Carmichael).

Ritorneranno anche Penelope Wilton, Joanne Froggatt, Jim Carter, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Allen Leech e Tuppence Middleton, ma, stando a quanto rivelato sempre dal Daily Mail qualche settimana fa, “ci saranno anche delle gradite sorprese”.

Il primo film ha incassato ben 190 milioni di dollari worldwide a fronte di un budget di appena tredici milioni. Alla regia del primo film di Downton Abbey troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes.

Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figura produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

