Nuovi ingressi nel cast di Downton Abbey 3, terza iterazione cinematografica della popolarissima e amatissima serie inglese ideata da Julian Fellowes. I nomi in questione sono quelli di Paul Giamatti, Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan.

Per Paul Giamatti – la cui presenza nel cast era in realtà già stata suggerita da un report del sempre informato The Sun – si tratta di un ritorno nel mondo di Downton Abbey visto che, in TV, l’avevamo già visto nei panni di Harold Levinson, il fratello della Cora Grantham di Elizabeth McGovern. Non si conoscono invece i dettagli delle parti delle altre new entry.

Focus features ha peraltro confermato in via ufficiale l’inizio della lavorazione di Downton Abbey 3 col video che trovate qua sotto:

Nel cast di Downton Abbey 3 ci saranno Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera, Douglas Reith e Dominic West.

La sceneggiatura, di cui non si conoscono i dettagli, è chiaramente ad opera di Julian Fellowes mentre alla regia ci sarà Simon Curtis, già regista del secondo film. A metà febbraio, il Daily Mail aveva scritto che erano cominciate in gran segreto le riprese della terza stagione anche se, probabilmente, si trattava con tutta probabilità di lavori effettuati in vista della pellicola.

