Drew Barrymore e Adams Sandler non compaiono insieme sul grande schermo da molti anni ormai.

Parlando con ET l’attrice ha rivelato di star cercando il progetto da condividere con l’amico e attore sopracitato:

Stiamo cercando attivamente [..]. Penso che sia importante per noi trovare un aggancio. Magari cercando di non risultare ridondanti, in relazione a ciò che abbiamo fatto in passato, ma non dimostrare questa cosa solo per il gusto di farlo. È come una sorta di alchimia.