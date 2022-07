Florence Pugh è la principessa Irulan nel primo scatto rubato dal set di Dune: Capitolo 2, le cui riprese sono in corso a Budapest dopo le riprese preliminari in Italia.

Si tratta di una foto decisamente sgranata, ma ci mostra un primissimo sguardo a uno dei costumi indossati dall’attrice e alla sua tiara.

Qualche giorno fa la Warner Bros e la Legendary hanno rimandato, di poco, l’uscita del film: al posto di uscire il 20 ottobre del 2023, il progetto esordirà nei cinema il 17 novembre del 2023 a ridosso del giorno del Ringraziamento.

Princess Irulan (Florence Pugh) sette tekrar görünmüş. Kafasında bir taç var ve masası, yazışmaları vs. gözüküyor. Üzerinde ise geceliğe benzer bir şey var. Hmm.. #Dune #dunepartwo #Princessirulan #FlorencePugh pic.twitter.com/7X5qmwBaF9 — Osman Eyiyürekli (@OEyiyurekli) July 14, 2022

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo 2 nella nostra scheda del film!