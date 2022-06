Durante una recente intervista con Variety per la promozione di Il pianeta preistorico, Hans Zimmer ha parlato brevemente di Dune: Capitolo due.

Il compositore ha spiegato di essere pronto a lavorare al secondo film:

Mi sto preparando. Il mio lavoro con i registi è fare cose che non riescono a immaginare, altrimenti lo farebbero da soli.

Ha poi aggiunto:

Se Denis pensa che ho già dato il mio – visto che ha ascoltato tante cose, è vero – è perché non ha ancora ascoltato ciò che non riesce a immaginare.

Ricordiamo che le riprese del film si terranno entro la fine dell’anno, l’uscita è fissata al 20 ottobre 2023.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

