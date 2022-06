Ancora un ingresso di spicco nel cast di Dune: Capitolo due, le cui riprese partiranno prossimamente in vista dell’uscita programmata all’anno prossimo.

Si tratta, come riportato da Deadline, di Léa Seydoux, scelta per interpretare il ruolo di Lady Margot, una delle servitrici della Sorellanza.

Ricordiamo che le riprese del film si terranno entro la fine dell’anno, l’uscita è fissata al 20 ottobre 2023.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

