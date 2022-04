Cosa dobbiamo aspettarci dai Vermi delle sabbie in? La scenografae i sound designerhanno rivelato di essere già al lavoro su certi aspetti di queste mastodontiche creature già viste in parte nel primo film arrivato in sala lo scorso anno.

Intanto nella seconda parte del romanzo sono presenti anche le larve di tali vermi, chiamate trote delle sabbia, creature che hanno un ruolo fondamentale nella creazione della spezia (mélange). Secondo Green le visioni di Paul Atreides (Timothée Chalamet) riguardanti la spezia inizialmente nel film dovevano mostrare l’intero processo di vita dei vermi. Parlando con Vulture Green ha dichiarato:

Era qualcosa presente solamente negli storyboard e non è stata sviluppata ulteriormente, ma abbiamo creato alcuni suoni a tal proposito. Abbiamo mostrato a Paul la trota delle sabbie e fatto ascoltare un suono strano, come un battito cardiaco, un battito acquoso. Potrebbe essere sfruttato per la seconda parte.

La scenografa Patrice Vermette ha inoltre parlato del design dei vermi:

Abbiamo progettato il verme delle sabbie pensando a come sarebbe cresciuto, perché sappiamo che ci sono diverse dimensioni nel romanzo.

