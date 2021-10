LEGGI ANCHE – Denis Villeneuve non sarebbe interessato a confrontarsi con David Lynch su Dune

La Mondo ha annunciato l’arrivo di un nuovo set di vinili di ‘THE DUNE SKETCHBOOK: Music from the Soundtrack”, ovvero della colonna sonora di Hans Zimmer composta per ildi Denis Villeneuve arrivato nelle nostre sale a settembre.

Potete vedere il prodotto qua sotto:

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Mondo, ScreenRant.com