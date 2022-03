Mentre il cast di Dune: Parte 2 si fa sempre più ricco, continua il lavoro sulla sceneggiatura del film di Denis Villeneuve, come confermato da

“Io e Denis stiamo rivedendo tutta la sceneggiatura, anche se come potete immaginare la sua vita è molto frenetica in questi giorni, tra la pre-produzione del secondo film e il peso da sostenere per la stagione dei premi” ha commentato.

Ha poi ribadito che l’intenzione del regista sarebbe di proseguire con un terzo film:

Ci saranno alcuni accenni al futuro che suggeriranno che non è finita, anche se va detto che il finale del romanzo di Dune, che sarà il finale del secondo film, sarà una conclusione molto soddisfacente.

Spaihts ha poi parlato della serie The Sisterhood in sviluppo e del fatto che è stato incaricato di esplorare altri potenziali progetti ambientati nell’universo di Dune.

Le riprese inizieranno quest’autunno, l’uscita è attualmente fissata per il 20 ottobre 2023.

