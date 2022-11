Dungeons & Dragons, ecco le action figure Hasbro trasformabili a forma di D20

In attesa di vedere nelle sale il prossimo anno Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, la Hasbro ha diffuso in rete delle particolari action figure ispirate al film e più in particolare al rinomato e amato gioco di ruolo.

Le action figure sono dei dadi icosaedro (o D20) trasformabili in varie creature fantasy come Rakor il drago nero, Beholder, Themberchaud il drago rosso e Owlbear bianco.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema a marzo del 2023.

FONTE: Collider