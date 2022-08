Dungeons & Dragons: i registi hanno fatto affidamento sulle guide online per non commettere errori

In occasione del San Diego Comic-Con i realizzatori e gli attori di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri hanno parlato del film in arrivo l’anno prossimo.

I registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley hanno spiegato che per essere fedeli alla mitologia di D&D hanno fatto affidamento su guide e manuali come Forgotten Realms Wiki (impiegato “un mucchio di volte, anche sul set”) e anche D&D Beyond, come spiegato da Daley:

Vorrei ci fosse un D&D Beyond per ogni film che realizziamo perché aiuterebbe a rispondere a tutte le domande che abbiamo.

Si è poi parlato di Regé-Jean Page e del simbolo sulla testa del personaggio:

Siamo in territorio spoiler, ma ciò significa che avete notato qualcosa di rilevante che fa parte della storia del nostro paladino che i nostri ragazzi talentuosi hanno voluto raccontare.

John Francis Daley ha precisato che “i fan sfegatati sanno cosa significa quel simbolo, ma noi non intendiamo confermarlo“.

Michelle Rodriguez, invece, ha parlato dei poteri del personaggio:

Posso dire una cosa? Ero tutta presa dall’idea dei super poteri, ma in tutta sincerità i ragazzi hanno deciso di ridurli. Non volevano che esagerassimo, perciò mi vedrete mentre la mia rabbia si evolve.

Il film sarà nei cinema a marzo del 2023.

Quando attendete Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

Fonte