Dopo il title reveal del film diinterpretato dae diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che sarà intitolato(in originale: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), i due registi dell’attesissimo blockbuster hanno partecipato a uno showcase relativo a tutte le novità di D&D in arrivo nel corso dell’anno.

Durante il loro intervento, John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno confermato che la pellicola sarà ambientata nel Forgotten Realms, una delle più celebri ambientazioni di Dungeons & Dragons insieme a Eberron e Dragonlance. Il tutto mentre, alle loro spalle, era possibile vedere la primissima immagine ufficiale della pellicola nella quale era visibile una celeberrima location proprio di Forgotten Realms.

Procediamo con ordine.

Nel video i registi spiegano:

Da giocatori devoti, siamo entusiasti che abbiate trascorso il vostro tempo, proprio come noi, a immaginare luoghi, personaggi e infinite avventure nel mondo di D&D. Non potremmo essere più contenti di portare questo mondo sul grande schermo. Abbiamo da poco finito di girare in location davvero incredibili. È un sogno che si avvera il poter portare in vita i Forgotten Realms e la Costa della Spada (altra località di Forgotten Realms, ndr.). Vogliamo catturare quello spirito che si basa sulla sorpresa e sul divertimento che tutti amano in D&D. Non vediamo l’ora che possiate vederlo al cinema nel marzo del 2023.