In una recente intervista con ComicBook.com, il produttore di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri Jeremy Latcham ha parlato di un personaggio tagliato dal film per motivi di budget.

Come raccontato dal produttore, si trattava di un grippli:

L’unica cosa che non abbiamo potuto fare e che volevamo girare è un momento nella scena in cui Xenk incontra il cucciolo nel villaggio di pescatori. Nella sceneggiatura c’era un grippli, una specie di rana umanoide, ma non potevamo permettercelo.

Non avevamo il budget da spendere per il pupazzo di un grippli da commissionare a Legacy, che sarebbe costato probabilmente 100.000 dollari per una singola battuta. […] Ci siamo detti: “È davvero il caso di costruire un gippli intero usando marionette, animatronic e motion capture?”. Da un punto di vista economico sarebbe stato un po’ eccessivo.