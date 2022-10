Dungeons & Dragons: la Hasbro sta lavorando a un documentario sul celebre gioco di ruolo

In attesa di vedere il nuovo adattamento in live-action ispirato a Dungeons & Dragons la Entertainment One della Hasbro ha annunciato di essere al lavoro su un documentario basato sul noto gioco di ruolo.

Il progetto, che arriverà in concomitanza con il 50° anniversario del gioco, si avvarrà di filmati di repertorio risalenti agli anni ’70, quando venne creato D&D.

Joe Manganiello co-dirigerà il progetto insieme a Kyle Newman, mentre suo fratello Nick Manganiello, insieme ad Anthony Savini e Cecily Tyler (presidente Hasbro di Wizards of the Coast) figurerà come produttore.

Riguardo al film di prossima uscita:

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema a marzo del 2023.

