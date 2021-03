Variety riporta chesi sono aggiunti al cast di, il novo adattamento cinematografico firmato da

Grant interpreterà l’antagonista della pellicola mentre non è ancora chiaro il ruolo di Lillis, che di recente abbiamo visto in Gretel e Hansel e nella serie I Am Not Okay with This.

Nel cast accanto a loro troveremo Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page.

Il film di Dungeons & Dragons verrà realizzato dalla Paramount e dalla Hasbro tramite l’etichetta Entertainment One. Il lungometraggio sarà prodotto dall’ex dirigente dei Marvel Studios Jeremy Latcham che, qualche mese fa, ha firmato un accordo di prelazione proprio con lo studio controllato dal colosso del giocattolo. Le riprese della pellicola dovrebbero partire questa primavera in Irlanda del Nord, nella zona di Belfast.

I registi e sceneggiatori del film sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley, autori di Game Night nonché responsabili dello script di di Spider-Man: Homecoming.

A inizio dell’estate 2020, i due avevano avuto modo di spiegare il tono che intendono dare al film e di descrivere gli effetti della pandemia sulla stesura della trama.

Cosa ne pensate di questi nuovi ingressi nel cast di Dungeons & Dragons? Ditecelo nei commenti!