Dungeons & Dragons – ‘Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso’ disponibile in italiano

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Wizards of the Coast relativo a Dungeons & Dragons – ‘Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso’, la nuova espansione del popolare gioco di ruolo. Trovate tutto quello che c’è da sapere grazie al comunicato stampa qua sotto

Dungeons & Dragons – ‘Mordenkainen presenta: Mostri del Multiverso’ è ora disponibile in italiano Brillante grazie alle riflessioni del mago Mordenkainen, questo tomo presenta una miriade di creature di Dungeons & Dragons!

Gli appassionati del più grande gioco di ruolo del mondo possono imparare tutto ciò che c’è da conoscere sui tanti Mostri del Multiverso, ora che l’ultima espansione di Dungeons & Dragons diventa disponibile in Italia.

Mostri del Multiverso è una risorsa completa sia per i giocatori sia per i Dungeon Master, contenente più di 30 razze aggiornate per i personaggi dei giocatori e un enorme bestiario con più di 250 mostri ridisegnati e relative statistiche, tutti da utilizzare in D&D. Mostri del Multiverso ha debuttato per la prima volta nel D&D Rules Expansion Gift Set all’inizio di quest’anno ed è ora disponibile dal 13 settembre 2022 come prodotto a sé in italiano, francese, tedesco e spagnolo, anche tramite partner digitali. Raccogliendo e aggiornando i mostri originariamente apparsi nella Volo’s Guide to Monsters e nel Mordenkainen’s Tome of Foes, questo libro presenta amici e nemici per qualsiasi campagna di D&D, molti dei quali impreziositi dai commenti di Mordenkainen. Il mago ha infatti affrontato molti di questi mostri e popoli in numerose meravigliose avventure. Ora è giunto il tuo momento di partire all’avventura e affrontare tu stesso queste creature!