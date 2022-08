Dungeons & Dragons: i registi parlano della possibilità di realizzare un sequel

Mancano ancora mesi e mesi all’uscita di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, il film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein che porterà sul grande schermo, a marzo del 2023, il popolare gioco di ruolo creato da creato da Gary Gygax e Dave Arneson e pubblicato, per la prima volta, nel 1974.

È abbastanza facile da ipotizzare che la Paramount, la major responsabile del progetto, stia ventilando la possibilità di dare vita a una saga e, proprio per questa ragione, a margine degli incontri stampa del Comic-Con i registi hanno discusso proprio della possibilità di dare vita a un capitolo due di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri.

Goldstein: Non ci hanno fatto pressioni di sorta per pensare a questo film nei termini di un universo cinematografico. Ovviamente volevamo creare dei personaggi e un ambiente che possano crescere e avere il potenziale per più film, ma non era la base di partenza della nostra idea.

A quanto pare però, ed è lo stesso Goldstein a dirlo, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri ha già ottenuto delle incoraggianti reazioni dopo i test screening. Specialmente da parte del pubblico femminile.

Le donne lo stanno apprezzando molto. E D&D, anche se in realtà va benissimo per tutti, non viene necessariamente associato a questo segmento. Ma d’altronde si parla di personaggi che devono essere percepiti come realistici e riconoscibili. Abbiamo cercato di raccontare una storia di persone che non sono alcun modo dei supereroi, anzi fanno schifo in molte cose, ma sono abilissimi in altre. Come fai a far emergere queste abilità? Come puoi narrare una storia dove si racconta anche del loro “aumento di livello”?