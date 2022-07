Dungeons & Dragons: Sophia Lillis svela una curiosità del suo personaggio

Al Comic-Con di San Diego, la Paramount ha presentato il primo teaser trailer di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo.

In Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la ventenne Sophia Lillis, che abbiamo già avuto modo di vedere nei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti, interpreta una Tiefling con la capacità di potersi trasformare in Orsogufo.

Durante una chiacchierata fatta al Comic-Con insieme a Screen Rant, Sophia Lillis ha raccontato una curiosità sul suo personaggio: inizialmente doveva sfoggiare dei canini.

Nella prima stesura della sceneggiatura, il mio personaggio aveva dei canini, tipo quelli dei cani. Ma poi questo elemento è stato rimosso. Ma nella posta, qualche settimana dopo che le riprese erano terminate, ho trovato un pacchetto in cui mi avevano comunque spedito questi canini. Che non ho toccato. Non so che farci!

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Il film sarà nei cinema a marzo del 2023.

