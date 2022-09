Ecco tutti i dettagli che Wizards of the Coast ha diffuso in merito all’uscita italiana di Dungeons & Dragons: l’oscurità oltre Stregolumen e Il tesoro dei draghi di Fizban.

Trovate tutto quello che c’è da sapere qua sotto!

Dungeons & Dragons – ‘L’oscurità oltre Stregolumen’ e ‘Il tesoro dei draghi di Fizban’ stanno per giungere in Italia

Inoltre, nuove date di uscita per il ‘Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste’ e ‘La Maledizione di Strahd’

Il prossimo anno, Wizards of the Coast pubblicherà in italiano Dungeons & Dragons L’oscurità oltre Stregolumen e Il tesoro dei draghi di Fizban.

In arrivo a febbraio 2023: L’oscurità oltre Stregolumen

L’oscurità oltre Stregolumen porta gli avventurieri dal Carnevale di Stregolumen a Prismeer, un dominio di gioia della Selva Fatata, ed è progettato per personaggi di livello 1–8. Questo manuale è corredato di una mappa posterche mostra il carnevale da un lato e Prismeer dall’altro.

In arrivo nel secondo trimestre del 2023: Il tesoro dei draghi di Fizban

Scopri una miriade di nuovi draghi e altre creature! Apprendi tutto lo scibile sulle tane e sui tesori di ogni tipo di drago e come i tesori concentrino la magia che pervade i draghi e li colleghino alla miriade di mondi del Piano Materiale. Scopri tutto quello che c’è da sapere sui mostri più iconici di D&D con l’aiuto di Fizban, il tuo consulente esperto di dragonidi!

Sfortunatamente, Wizards of the Coast è una delle tante aziende colpite dai ritardi globali sulle spedizioni. Di conseguenza, l’edizione italiana di Draghi dell’Isola delle Tempeste subirà un leggero ritardo e sarà lanciata sul mercato martedì 18 ottobre, mentre La Maledizione di Strahd uscirà venerdì 25 novembre. Infine, ma non meno importante, Wizards of the Coast ha in programma di localizzare One D&D in tutte le lingue più parlate dai giocatori. Maggiori informazioni saranno condivise all’avvicinarsi del rilascio, nel 2024.

Vi ricordiamo che a marzo del 2023 arriverà nei cinema anche Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!