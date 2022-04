Con un video announcement affidato a Instagram, la Paramount ha svelato il titolo ufficiale del film diinterpretato dadiretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein: il titolo scelto è(in originale: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Con l’inizio della campagna marketing della pellicola è arrivata anche la data di uscita, fissata negli Stati Uniti per il 3 marzo 2023 che diventa un generico “2023” per l’Italia.

Qua sotto trovate i due title announcement, quello italiano e quello statunitense:

Qualche settimana fa, Chris Pine aveva avuto modo di parlare dei toni della pellicola senza scendere, chiaramente, in ambito spoiler. Secondo l’attore di Star Trek, Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri sarà una sorta di mix fra un mix fra Game of thrones, La storia fantastica e Monty Python e il Sacro Graal.

Se dovessi trovare un modo per descriverlo, ti direi che è come un mix fra Game of thrones e La storia fantastica con un pizzico di Monty Python e il Sacro Graal. È da qualche parte in quel campo da gioco diciamo. È un film molto divertente e ha un sacco di emozioni. È pop, ha quel cuore tipico degli anni ottanta, c’è anche un po’ di Goonies a dirla tutta. Il mio personaggio è come se fosse il pianificatore definitivo della compagnia di gioco.