Qualche ora fa,è tornato a dominare Instagram con un divertente video girato nel suo vicinato. La star si trovava alla guida della sua vettura quando, a un tratto, ha avvistato un star tour bus, quegli autobus che portano a spasso i turisti nei quartieri delle celebrità sui quali magari alcuni e alcune di voi potrebbero anche essere saliti durante una qualche vacanza a Los Angeles.

Nel video, che trovate qua sotto, Dwayne Johnson si accosta al mezzo e, prima di scambiare qualche fugace chiacchiera con le fortunate passeggere del bus, chiede alle presenti: “Hey gente, dove posso trovare The Rock?”.

Vi ricordiamo che, a novembre, ritroveremo Dwayne Johnson insieme a Gal Gadot e Ryan Reynolds in Red Notice, film diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Nel cast Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. L’uscita del film è prevista per il 12 novembre 2021.

Poi, il 29 luglio del 2022, sarà la volta del cinecomic dedicato a Black Adam. Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Cosa ne pensate di questo video postato dalla star? Ditecelo nei commenti!