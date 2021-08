Secondo quanto riportato da Variety (Maxe Runner, Love and Monsters) affiancherà(Vampire Academy, Prima di domani) in, progetto targato Searchlight scritto e diretto da Quinn Shephard (Blame).

Le riprese sono attualmente in corso a New York City. Not Okay segue la storia di una giovane donna (Deutch) alla disperata ricerca di fama e amici che finge di fare un viaggio a Parigi per aumentale la sua presenza sui social media. Quando però un terribile incidente avviene nel mondo reale, e ciò diventa parte del viaggio immaginario della ragazza, la sua bugia bianca diventa un dilemma morale che le offre tutta l’attenzione che brama.

Completano il cast Mia Isaac (Don’t Make Me Go), Embeth Davidtz (Old), Nadia Alexander (Seven Seconds, Servant), Tia Dionne Hodge (The Land of Steady Habits), Negin Farsad (High Maintenance), Karan Soni (Deadpool) e Dash Perry.

Brad Weston e Negin Salmasi (Makeready) produrranno il lungometraggio che sarà disponibile esclusivamente su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo.

Ne cast tecnico troviamo la direttrice del casting Jessica Kelly (Pieces of a Woman), lo scenografo Jason Singleton (False Positive), il direttore della fotografia Robby Baumgartner (Blindspotting), la costumista Sarah Laux (Il padrino di Harlem), la montatrice Mollie Goldstein (All Together Now), l’hair stylist Cynthia Vanis (In the Heights) e la truccatrice Arielle Toelke (The Drop).

Negli ultimi anni abbiamo visto O’Brien in titoli come Love and Monsters, Flashback, Bumblebee (come doppiatore), Maze Runner – La rivelazione, American Assassin, Deepwater: Inferno sull’oceano, Maze Runner – La fuga, Maze Runner – Il labirinto, Gli stagisti e nella serie televisiva Teen Wolf.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Searchlight con Dylan O’Brien e Zoey Deutch? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!