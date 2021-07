In occasione dell’annuncio della presenza in Concorso alla 78 esima edizione del Festival di Venezia di, Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali del film di Paolo Sorrentino.

Nelle foto vediamo alcuni dei protagonisti della pellicola, così descritta dalla sinossi ufficiale:

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.