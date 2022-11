E.T. l’extra-terrestre, un vetusto animatronic originale verrà presto messo all’asta

Il 17 e il 18 dicembre la casa d’aste Julien’s Auctions ospiterà una nuova asta con alcuni oggetti iconici provenienti del mondo di Hollywood intitolata “Julien’s Auctions and TCM Present: Icons & Idols: Hollywood”. Tra i vari oggetti ce ne sarà anche uno proveniente dal set di E.T. l’extra-terrestre.

L’oggetto in questione è un vetusto animatronic realizzato per dare vita senza l’ausilio di CGI all’iconico alieno. Questo particolare scheletro era contenuto all’interno del “pupazzo” e possiede ben 85 punti di articolazione.

La base dell’asta è stimata tra i 2 e i 3 milioni di dollari.

Qua sotto trovate il video che mostra nel dettaglio l’animatronic:

Vi ricordiamo che E.T. l’extra-terrestre, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes, è uscito negli Stati Uniti il 10 giugno del 1982, in Italia il 7 dicembre dello stesso anno.

La sinossi ufficiale del film:

Un alieno dimenticato sulla Terra viene ritrovato da un bambino, Elliot, che se lo porta a casa. Con la complicità del fratello più grande e della sorellina Gertie, Elliot riesce a tenere nascosto agli adulti E.T. e, a poco a poco, tra i due sboccia una tenera amicizia che culmina nella costruzione di un marchingegno per lanciare un S.O.S. spaziale ai compagni affinché lo vengano a riprendere. Alla fine, dopo una lunga serie di peripezie che vedono la morte e la resurrezione dell’alieno, un lungo inseguimento culminante in un volo di biciclette, Elliot e i suoi amici riusciranno a portare E.T. all’appuntamento con l’astronave che lo riporterà a casa.

FONTI: Collector’s Hype, Julien’s Auctions