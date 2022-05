In occasione del 40° anniversario di, cult diretto da Steven Spielberg, la Funko ha realizzato dei nuovi prodotti della linea POP! e non solo dedicati al film.

Tra le figure POP! troviamo varie versioni di Elliot con E.T. ma anche varie versioni dello stesso alieno e una figure di Gertie.

Inoltre sarà disponibile anche una figure della linea “Pop Moment” che riproduce l’iconica scena di E.T. ed Elliot che volano con la bicicletta illuminati dalla luna piena (glow-in-the-dark).

Potete vedere le immagini di tutti i prodotti qua sotto:

Vi ricordiamo che E.T. l’extra-terrestre, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes, è uscito negli Stati Uniti il 10 giugno del 1982, in Italia il 7 dicembre dello stesso anno.

La sinossi ufficiale del film:

Un alieno dimenticato sulla Terra viene ritrovato da un bambino, Elliot, che se lo porta a casa. Con la complicità del fratello più grande e della sorellina Gertie, Elliot riesce a tenere nascosto agli adulti E.T. e, a poco a poco, tra i due sboccia una tenera amicizia che culmina nella costruzione di un marchingegno per lanciare un S.O.S. spaziale ai compagni affinché lo vengano a riprendere. Alla fine, dopo una lunga serie di peripezie che vedono la morte e la resurrezione dell’alieno, un lungo inseguimento culminante in un volo di biciclette, Elliot e i suoi amici riusciranno a portare E.T. all’appuntamento con l’astronave che lo riporterà a casa.

