Mentre agenzie americane come SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin stanno testando i viaggi spaziali “commerciali” con civili a bordo (proprio SpaceX in questi giorni sta facendo orbitare 4 persone nella capsula Crew Dragon), la corsa a girare un film nello Spazio ha già un vincitore: la Russia.

Variety annuncia infatti che il mese prossimo un team di produzione decollerà per una missione di 12 giorni nella quale verrà girato The Challenge, storia di un dottore che viene mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale per salvare la vita di un cosmonauta.

L’operazione è possibile grazie allo sforzo congiunto dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Channel One e lo studio Yellow, Black and White. Alla regia del film Klim Shipenko, già autore della commedia di maggior successo della storia del cinema in Russia, intitolata in maniera pittoresca Son of a Rich. Dopo una lunga fase di casting che ha coinvolto tutto il paese, l’attrice Yulia Peresild è stata scelta come protagonista. Nella conferenza stampa di qualche giorno fa, ha confessato che “è troppo tardi” per farsi cogliere dalla paura: “Se hai paura dei lupi, non dovresti andare in una foresta. Ormai non c’è più tempo per avere paura”.

Durante la conferenza, il CEO di Channel One Konstantin Ernst ha smentito che vi sia una corsa allo Spazio per quanto riguarda il cinema, spiegando che non vi è alcuna competizione con gli americani (SpaceX e NASA si stanno infatti organizzando per girare l’ambizioso film di Doug Liman con Tom Cruise sulla Stazione Spaziale Internazionale):

Il cinema non è uno sport. Avremmo preferito arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale in contemporanea con Tom Cruise: sarebbe stato molto più divertente girare il film insieme!

In questi mesi il team si è addestrato al Centro Yuri Gagarin, e giovedì una commissione di medici ed esperti di sicurezza ha dato il via libera ale riprese. Il regista e la protagonista decolleranno il 5 ottobre a bordo di un’astronave Soyuz guidata dal cosmonauta Anton Shkaplerov. Channel One, ovviamente, trasmetterà il lancio in tv e online, un vero e proprio “reality show che attirerà l’attenzione di milioni di spettatori”.

