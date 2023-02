Easy’s Waltz: Vince Vaughn, Michelle Monaghan e Al Pacino nel debutto alla regia di Nic Pizzolatto

Deadline riporta in esclusiva che il creatore di True Detective Nic Pizzolatto debutterà alla regia cinematografica con il dramma indipendente Easy’s Waltz che si avvarrà di un cast composto da Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Simon Rex e Al Pacino.

Il film, scritto da Pizzolatto, è descritto come un incrocio tra Swingers e A Star Is Born visto che la storia segue uno sfortunato comico crooner che si fa strada in una Las Vegas moderna con personalità vecchia scuola.

Vaughn e Monaghan torneranno a collaborare a Easy’s Waltz dopo aver di recente finito le riprese della prima stagione della serie drammatica targata Apple TV+ e intitolata Bad Monkey dal creatore di Ted Lasso Bill Lawrence. Al Pacino ha appena finito le riprese di Knox Go Away, per la regia di Michael Keaton, mentre Rex è fresco del successo di Red Rocket, per cui ha vinto un Indie Spirit Award.