Si torna a parlare della faida apertasi nel 1995 tra David Spade e Eddie Murphy, all’epoca entrambi colleghi comici per il SNL. L’argomento è stato riaperto proprio da Murphy che, in una recente intervista con il New York Times, ha menzionato lo sfortunato “incidente” sottolineando quanto ne sia rimasto deluso e ferito.

Spade, infatti, in occasione dell’uscita di Vampiro a Brooklyn, prese in giro la carriera dell’ex collega durante il suo sketch “Hollywood Minute” per il Saturday Night Live con la battuta: “Guardate, bambini, una stella cadente. Esprimete un desiderio!” – battuta che, da subito, fece infuriare Murphy.

“Quando David Spade disse quelle ca**ate sulla mia carriera al SNL me la presi molto, ero parte della famiglia e tu mi pugnali alle spalle così?” ha ammesso l’attore, che ha poi aggiunto:

Molti di quelli che lasciano lo show non ce la fanno, non tutti hanno avuto una carriera come la mia. Quindi sì, era personale. Da subito mi chiesi come avesse potuto farmi questo, una battuta proprio su di me e sulla mia carriera. Davvero un colpo basso. All’epoca mi sembrò anche parecchio razzista.

