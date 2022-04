LEGGI – Eddie Murphy firma un accordo di prelazione con gli Amazon Studios per tre film

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe in trattative per vestire i panni diin un biopic.

Lo stesso Murphy produrrà anche il progetto insieme a John Davis e a Catherine Davis attraverso la Davis Entertainment.

Clinton è riconosciuto come il padrino del funk, e considerato con James Brown e Sly Stone come i principali innovatori in quel genere musicale. Il film racconterà la storia degli umili inizi dell’iconico musicista nella Carolina del Nord negli anni ’40 fino alla formazione delle sue band rivoluzionarie Parliament e Funkadelic e, infine, a diventare una grande influenza sugli artisti della generazione hip-hop tra cui Tupac Shakur, Dr. Dre , Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast e Wu-Tang Clan e molti altri.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Murphy? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!