non ha mai girato il sequel di un suo film e nonostante abbia specificato a gennaio di quest’anno di aver scritto non una, ma bensì tre bozze di sceneggiatura per il seguito disembra proprio che stia nutrendo qualche dubbio sull’opportunità di dirierlo effettivamente.

Il regista ne ha parlato insieme al collega Cary Fukunaga sulle pagine d’Interview Magazine. Edgar Wright spiega:

Penso di non aver mai fatto la stessa cosa due volte di seguito. Il motivo stesso per cui mi sono dedicato a un progetto come Ultima Notte a Soho risiede proprio nel fatto che quando Baby Driver è uscito, mi sono ritrovato a concorrere nella stagione dei premi, agli Oscar ed è stato tutto molto stressante, c’era chi premeva per farmi salire subito a bordo del sequel. Ma non ero pronto a rifare la stessa cosa ed è il motivo per cui ho cambiato marcia. L’idea di fare una copia carbone non m’interessa perché fare un film è un processo molto lungo che, con la pandemia, è diventato anche più lungo. La mia regola è che devi fare una cosa se desideri davvero farla. Ci siamo trovati entrambi in situazioni che ci hanno visto abbandonare il progetto di un grande studio perché non ce la sentivamo. So che abbiamo molte cose in comune e questa è una di quelle.