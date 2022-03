, la celeberrima commedia di Natale diretta da Jon Favreau e interpretata da, James Caan e Zooey Deschanel ha avuto un successo enorme in sala nell’ormai lontano 2003. Sono stati ben 220 i milioni di dollari incassati dalla pellicola a fronte di un budget di appena 20 (e senza contare quello che, negli anni, è poi arrivato grazie all’home video, ai diritti tv e streaming).

Ed è invece di qualche ora fa l’endorsement verso Elf e la performance data da Will Ferrell nella pellicola dato da Richard Curtis, il ben noto sceneggiatore e regista inglese di amatissime commedie come Quattro matrimoni e un funerale, Love actually, Questione di tempo, Notting Hill e Il diario di Bridget Jones.

Parlando con la BBC, Richard Curtis ha fatto notare come l’Academy tenda quasi sempre a ignorare del tutto tanto le commedie quanto gli attori che prendono parte ad esse spiegando che lui, membro della giuria che si occupa delle votazioni degli Oscar, avrebbe votato Will Ferrell per la sua performance in Elf se… solo fosse stato possibile.

Divento sempre alquanto ansioso pensando che Will Ferrell non venne nominato agli Oscar per Elf. O che Peter Sellers non sia mai stato nominato per aver interpretato l’ispettore Clouseau. Ma è il prezzo che si paga. Le commedie tendono a fare sempre un po’ di quattrini e, per questo, non si beccano i premi.

Anche quest’anno, l’unico film in corsa agli Oscar ad essere inseribile nel novero delle commedie, di carattere satirico fra l’altro, è Don’t look up (LEGGI LA RECENSIONE) di Adam McKay.

Qualche mese fa, era ottobre, Will Ferrell ha spiegato di aver rinunciato all’incredibile compenso di 29 milioni di dollari che avrebbe ricevuto per Elf 2 perché non sarebbe riuscito a promuovere onestamente una pellicola non all’altezza dell’originale fatta solo per incassare dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate della dichiarazione fatta dal regista di Love Actually Rochard Curtis?