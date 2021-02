Quest’anno ricorre il 20° anniversario die die così per l’occasione Empire Magazine ha riunito i due volti protagonisti delle due celeberrime saghe fantasy,

Ecco le copertine:

All’interno dello speciale di 38 pagine dedicate ai due franchise ci sarà un’intervista al produttore David Heyman, chiamato a rispondere ad alcune domande dei fan, uno sguardo alla realizzazione di Hogwarts e della Terra di Mezzo, una chiacchierata sui progetti di Daniel Radcliffe e di Elijah Wood e un’analisi su come le due serie cinematografiche siano arrivate esattamente quando il mondo ne aveva bisogno.

“Mi sono reso conto di avere qualcosa di speciale in mano quando ho letto il libro” ha commentato Heyman. “L’ho adorato. Mi ha commosso. Me ne sono innamorato prima che fosse pubblicato. Non dimenticherò mai la sensazione di stare sul set il primo giorno, a girare l’ultima scena della Pietra Filosofale in cui Harry e Hagrid si dicono addio alla stazione di Hogsmeade“.