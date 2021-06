Non è la prima volta che Elijah Wood esprime il suo interesse “produttivo” verso alcuni noti titoli horror. Attraverso la SpectreVision l’attore vorrebbe produrre dei reboot di noti titoli.

Tra i titoli tirati in ballo c’è nuovamente Nightmare on Elm Street e anche Grano rosso sangue (Children of the Corn) di Stephen King. Parlando con ComicBook.com ha dichiarato:

Personalmente posso dire che abbiamo parlato molto, fra noi, di Elm Street e di quanto sarebbe incredibile giocare nuovamente in quell’universo, vederlo, vedere Freddy [Krueger] ed esplorare nuovamente il suo concept. [..] Ma un altro progetto che ci esalta, e di cui so che sta per uscire un remake ma che comunque adoriamo, è Grano rosso sangue. Sento che sarebbe molto eccitante partendo da zero, dal romanzo, e non facendo una nuova versione del film, prendere il racconto e arricchirlo in maniera interessante.

Ricordiamo che franchise horror il franchise di Nightmare ha generato ben 7 film e un reboot datato 2010.

Qua sotto trovate invece le informazioni sull’atteso remake di Grano rosso sangue:

Grano rosso sangue, diretto da Kurt Wimmer (regista di Equilibrium), sarebbe il secondo remake del classico del 1984, anche se va detto che il romanzo di King ha ispirato svariati sequel (approdati direttamente in home video) e prodotti televisivi.

Alla produzione troviamo Lucas Foster, produttore di Le Mans 66 – La grande sfida.