La promozione stampa di Emancipation – Oltre la libertà, il nuovo film con Will Smith diretto da Antoine Fuqua (Training Day) è cominciata già da un po’ e, nei giorni scorsi, si è tenuto il junket virtuale della pellicola.

Nel corso di un’intervista, Will Smith ha parlato in maniera molto diretta dell’incidente avvenuto alla Notte degli Oscar, ovvero lo schiaffo dato a Chris Rock (GUARDA IL VIDEO DI SCUSE). A Will Smith viene chiesto un parere relativo a quelle persone che, proprio a causa delle sue azioni sul palco dell’Academy, potrebbero ancora non sentirsi pronte a guardare Emancipation.

La star ha così articolato il suo pensiero:

Posso capire perfettamente se qualcuno non si sente ancora pronto, rispetto questa posizione e credo che ognuno debba avere tutto lo spazio necessario al non sentirsi ancora pronto a vedere il film. Il mio desiderio più grande è che le mie azioni non finiscano per penalizzare il mio team.

“Emancipation – Oltre la libertà” racconta la storia incredibile di Peter (Will Smith), un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all’amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà. Il film si ispira alle foto della schiena di “Whipped Peter” (Peter il fustigato) scattate durante una visita medica dell’esercito dell’Unione e pubblicate nel 1863 su Harper’s Weekly; in particolare, una delle immagini, nota come “La schiena flagellata” (The Scourged Back), che mostra la schiena nuda di Peter completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti, contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù.

Emancipation con Will Smith sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal 9 dicembre.

FONTE: Instagram