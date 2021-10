Secondo quanto riportato da Variety (Il Trono di Spade) e(Doctor Strange) saranno i protagonisti dello sci-fi a tinte romantiche, film che verrà diretto da Sophie Barthes.

Nel lungometraggio Ejiofor vestirà i panni di Alvy, un botanico che diffida di un mondo in cui l’intelligenza artificiale sta lentamente sostituendo tutto ciò che è naturale nel mondo. Tuttavia l’uomo è pronto a dare una possibilità a una nuova generazione creando una famiglia con sua moglie Rachel. Il lavoro della donna offre la possibilità alla coppia di usufruire di una nuova tecnologia sviluppata dal gigante del settore Pegasus e utilizzare uno strumento che permette ai due di condividere la gravidanza tramite uteri artificiali e removibili.

Le riprese del progetto avranno inizio a marzo del 2022.

Recentemente abbiamo visto Emilia Clarke in progetti come Solo: a Star Wars Story, La voce della pietra, Last Christmas e in Above Suspicion. Prossimamente la vedremo invece nella serie targata Marvel Studios Secret Invasion.

Chiwetel Ejiofor è comparso invece in 12 anni schiavo, Doctor Strange, Infinite, Locked Down, The Old Guard, Maleficent – Signora del male, Il ragazzo che catturò il vento, Maria Maddalena e in Domenica.

