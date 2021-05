I fan la vogliono come Susan Storm nei film Marvel Studios dedicati ai, eppuresembrerebbe avere qualche riserva sui film di supereroi.

Durante un’apparizione all’Howard Stern Show, l’attrice ha parlato dei cinecomic e della possibilità di interpretare la Donna invisibile accanto a suo marito John Krasinski nei panni di Mr Fantastic:

Ha poi aggiunto:

Non che i film di supereroi non siano alla mia portata… amo Iron Man, quando mi offrirono il ruolo di Vedova Nera ero ossessionata da Iron Man. Volevo lavorare con Robert Downey Jr., sarebbe stato fantastico… ma non so se i cinecomic fanno per me. Non mi piacciono, non mi piacciono proprio. Ce ne sono troppi… e non parlo solo dei film, ma anche delle serie infinite. Non sto dicendo che non interpreterei un ruolo di questo tipo, ma dovrebbe essere un personaggio fichissimo, e magari sarei interessata.