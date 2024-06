Anche Emma Roberts si inserisce nel dibattito sui “nepo baby”, ovvero i figli/nipoti di persone famose. Di recente Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman) aveva affrontato l’argomento, dicendo di aver accettato e di essere consapevole di essere “raccomandata”.

Emma Roberts, figlia dell’attore Eric Roberts e nipote di Julia Roberts, nota che nella questione esistono però due facce della medaglia. Ospite del podcast Table for Two afferma:

La gente dice spesso: “Hai un vantaggio perché la tua famiglia lavora nel settore.” Ma l’altro lato della medaglia è che devi dimostrare il tuo valore ancora di più. Inoltre, se le persone non hanno avuto una buona esperienza con altri membri della tua famiglia, allora non avrai mai una possibilità.

Aggiunge l’attrice che tutti amano la storia della ragazza venuta dal nulla che sfonda ad Hollywood, mentre se tuo padre è “qualcuno” allora sei vista con disapprovazione. Conclude:

Scherzo sempre dicendo: Perché nessuno accusa George Clooney di essere un “nepo baby”? [Sua zia] Rosemary Clooney era un’icona. Le giovani ragazze, secondo me, la vivono peggio con la questione del “nepo baby”. Non vedo davvero persone criticare, sai, i figli di attori famosi. Non che dovrebbero essere criticati. Non penso che nessuno dovrebbe essere criticato per voler seguire i propri sogni.