Non è stato facile denudarsi per il grande schermo all’età di 62 anni per, la protagonista di, il film di Sophie Hyde presentato al Sundance Film Festival .

L’attrice ne ha parlato con Entertainment Weekly:

Io, Sophie e Daryl [McCormack] abbiamo partecipato alle prove completamente nudi e abbiamo parlato del nostro corpo, del nostro rapporto con il corpo, li abbiamo disegnati, abbiamo discusso di ciò che non ci piace, di ciò che ci piace, abbiamo descritto il corpo degli altri. È davvero difficile girare scene di nudo a 62 anni. Il personaggio si guarda davanti allo specchio e si spoglia. Non è cambiato molto con ciò che si pretende dalle donne sia nel mondo reale che in quello della recitazione, si pretende ancora la stessa magrezza del passato e per certi versi la situazione è ancora peggiore.

L’attrice ha sottolineato che è stato molto difficile ritrovarsi nuda sullo schermo alla sua età visto che il pubblico non è abituato a “corpi non curati sullo schermo“. Ha comunque ammesso che si è trattato di una bella esperienza e che è riuscita a superare i suoi timori grazie al rapporto con i suoi colleghi.

