“Talk of the town“, titola il tabloid Daily Mail : “Emma Watson fa un passo indietro dalla recitazione per passare del tempo con quello che si dice sia il suo fidanzato Leo Robinton”. Su Twitter, nelle ultime ore, il nome dell’attrice è diventato trending, ma sembra vi sia stato un grosso fraintendimento: molti fan si stanno concendo che Emma Watson abbia dato definitivamente addio alle scene, ma non vi è conferma che le cose stiano davvero così.

Innanzitutto, trattandosi di un tabloid, parliamo di “voci”. L’unica affermazione verificata è quella del pubblicista dell’attrice, che contattato dal giornale spiega che la sua carriera al momento è “in pausa” e che “non sta accettando nuovi impegni”. L’ultimo film a cui ha partecipato la Watson è stato Piccole Donne, le cui riprese si sono svolte alla fine del 2018. Da allora si è allontanata dai riflettori e sembra essersi presa a tutti gli effetti una vera e propria pausa dalla recitazione (non dimentichiamo che ha iniziato a recitare a 9 anni e da allora non si è praticamente fermata, pur partecipando a un massimo di 1-2 progetti l’anno).

Il tabloid specula sulle dichiarazioni del suo agente, sostenendo che l’attrice avrebbe “rinunciato a recitare” e affermando che avrebbe deciso di dedicarsi unicamente alla sua relazione con Leo Robinton, che si occupa del commercio di cannabis legale a Los Angeles. “Secondo la mia fonte,” spiega Charlotte Griffiths sul Mail, “Emma ha deciso di sistemarsi con Leo, tengono un profilo basso. Forse vuole una famiglia”. Pura speculazione da tabloid, ovviamente. Quello che è noto è che i due hanno passato gli ultimi mesi a Ibiza e che ora la Watson si trova a Los Angeles, ma non ci sono conferme circa il fatto che la Watson abbia deciso di rinunciare a recitare.

