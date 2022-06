In occasione del podcast a tema Disney “Journey to the Magic, Stephanie Beatriz ha raccontato di essersi ritrovata ad avere le doglie da parto durante la registrazione di “Aspettando un miracolo” per Encanto.

Come raccontato dall’attrice, trovarsi al lavoro è stato utile per non pensare al parto:

Ero all’inizio del travaglio, ma non l’ho detto a nessuno perché le contrazioni erano molto distanti, ma le sentivo. Ero tenuta sotto controllo, il mio medico ha fatto parecchia attenzione perché ero un po’ più avanti con l’età. Se c’era qualcosa che potesse togliermi la paura del mio primo figlio era proprio il lavoro che tanto mi piace fare. Adoro raccontare storie e non volevo che quella parte di me venisse sacrificata se non era necessario. Conosco i miei limiti, e se non me la fossi sentita o se non fossi riuscita a respirare o chissà che altro, non lo avrei fatto.

